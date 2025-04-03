ВСУ за сутки совершили 4 атаки на энергоинфраструктуру РФ

Фото: ТАСС/АР/LIBKOS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 2 апреля, четыре раза атаковали объекты энергетической инфраструктуры России, сообщили в российском Минобороны.

В 00:43 по московскому времени в Луганске из-за атаки БПЛА на газораспределительную станцию "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" – Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз" повреждено оборудование, также возникло возгорание. В результате приостановилось газоснабжение более 11 тысяч человек.

В 02:11 в Курской области после атаки беспилотника по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская – Клюква № 1". Без электричества остались свыше 1,2 тысячи потребителей.

В 12:06 в Белгородской области из-за обстрела ВСУ подстанции 110 киловольт "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" и вывода из строя трансформатора без света оказались более 1,7 тысячи жителей Шебекинского округа.

В 18:00 в Запорожской области в результате атаки украинского дрона на электроподстанцию 35 киловольт "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" началось возгорание масляного выключателя с остановкой электроснабжения порядка 9 тысяч человек.

В связи с обстрелами ВСУ энергообъектов в Курской области СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Кроме того, Россия передала США список нарушений украинской стороной моратория на удары по энергообъектам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Перечень нарушений также был отправлен в ООН и ОБСЕ, чтобы их участники могли на конкретных примерах показать, "чего стоит слово украинской власти", указал министр.