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01 апреля, 19:30

Политика

Лавров заявил, что Россия на 100% следует мораторию на удары по энергообъектам Украины

Лавров заявил, что Россия на 100% следует мораторию на удары по энергообъектам Украины

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Россия соблюдает мораторий на удары по энергообъектам Украины на 100%, в отличие от киевского режима. Москва направила в Вашингтон, а также ООН и ОБСЕ информацию о том, сколько раз Украина уже нарушила соглашение с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров также заявил, что РФ и Штаты готовят новую встречу делегаций. Их главной задачей будет нормализация двусторонних отношений и работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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