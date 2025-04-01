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Украина первой нарушила договоренности с Россией и спровоцировала конфликт. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Fatto Quotidiano.

По данным издания, речь идет о документе, подписанном 31 мая 1997 года. Тогда Киев и Москва заключили договор, который регламентировал дружбу, сотрудничество и партнерство. Главами государств тогда были Леонид Кучма и Борис Ельцин соответственно.

Журналисты уточнили, что данный договор обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы России и наоборот. Однако 4 апреля 2008 года украинская сторона нарушила договоренности с РФ, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявил о возможности включения Украины в свой состав, говорится в публикации.

Кроме того, уточняется в тексте, Киев позволил Североатлантическому альянсу провести учения на украинской земле, что стало прямым нарушением договора с российской стороной, а также явным недружественным шагом.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что причиной украинского конфликта могло стать стремление Киева вступить в НАТО. Он подчеркнул, что вариант вступления Украины в Альянс в обмен на сделку по недрам никогда не обсуждался.

При этом Трамп указал, что украинский лидер Владимир Зеленский по-прежнему хочет вступления страны в НАТО, однако этого не произойдет.