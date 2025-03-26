В НАТО заявили, что Украина не станет членом Альянса по итогам мирных переговоров

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Украина не станет членом Альянса по итогам мирных переговоров, однако это не означает отсутствие членства в долгосрочной перспективе. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы неоднократно заявляли, что Украина станет членом Альянса, также подтвердили ее необратимый путь в НАТО на последнем саммите в Вашингтоне. Мы никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО в контексте мирных переговоров", – цитирует Рютте РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указывал, что готов оставить свой пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако Рютте говорил, что данный вопрос больше не рассматривается.

В ответ на это Зеленский выразил разочарование, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. По мнению Зеленского, это в том числе происходит из-за отсутствия поддержки со стороны США.