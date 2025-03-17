Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину

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Обсуждение о возможной отправке контингента НАТО на Украину является опасной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, сказал Песков, прокомментировав слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюзу якобы не нужно согласие России, чтобы отправить своих военных на Украину.

"Это совершенно не правда", – отметил он.

Совместный план Франции и Британии об отправке миротворческих сил на Украину находится на финальной стадии согласования, указывал ранее Макрон. В частности, западные военнослужащие могут занять Киев, Львов и Одессу, предполагал президент Франции.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО будет означать войну с Альянсом. Поэтому он призвал Париж и Лондон посоветоваться с Вашингтоном.

