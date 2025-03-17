Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Финский профессор Туомас Малинен предупредил, что западные "миротворцы" на Украине станут законной целью для российской армии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на страницу Малинена в социальной сети X.

Профессор Хельсинкского университета объяснил, что возможное прекращение огня неравнозначно полноценному миру. В связи с этим Малинен указал, что западный миротворческий контингент без соответствующего мандата от ООН становится законной целью для ВС России.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в беседе с газетой Le Parisien заявил, что страны Европейского союза могут отправить миротворцев на Украину в качестве "долгосрочной поддержки" Киева. По словам Макрона, они могут пойти на такой шаг без согласия Москвы.

В Кремле же неоднократно подчеркивали, что размещение миротворцев на Украине, как и в других местах, возможно только при согласии всех сторон конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что Москва на это не пойдет, а западный военный контингент в таком случае станет законной целью для российской армии.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну с Альянсом. Он объяснил это тем, что страны, которые рассматривают подобный сценарий, входят в состав военного блока.

Вместе с тем МИД России отметил, что президент Франции пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте. В ведомстве обратили внимание, что в этом стремлении французский лидер "рвет подметки".