Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину станет войной с блоком

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отправка на Украине миротворцев НАТО будет означать войну с Альянсом. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Медведева, иниаторам этой идеи французскому президенту Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру неоднократно говорили, что миротворцы, отправляющиеся на Украину, должны быть из стран, не входящих в Североатлантический альянс. Тем не менее оба лидера отказываются принимать эти сигналы.

"Просто скажите: вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Посоветуйтесь с Трампом, отморозки", – заключил Медведев.

Ранее Макрон заявил, что совместный план Франции и Британии об отправке миротворческих сил на Украину находится на финальной стадии согласования. По его словам, для отправки военных будут рассматриваться такие "ключевые точки", как Киев, Львов и Одесса.

В ответ на это в МИД России заявили, что президент Франции пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте. В этом стремлении французский лидер "рвет подметки", добавили в ведомстве.