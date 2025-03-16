Фото: пресс-служба Совета Федераций

Обсуждение общеевропейской безопасности без участия России и Белоруссии является утопией, и это понимают все, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Говорить о какой-то безопасности для Европы невозможно, сколько бы они миллиардов не выделили (на военные расходы. – Прим. ред.)", – сказала она.

Матвиенко напомнила, что Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговоров и договориться о том, что безопасность должна быть общей и неделимой, равной для всех государств, а не только для избранных.

"Но что касается сферы безопасности, они (европейские политики. – Прим. ред.) – полные вассалы... У них зонтик НАТО, но мы видим, что сейчас происходит со всеми этими институтами", – пояснила политик.

Спикер Совфеда подчеркнула, что если европейские политики не осознают опасность и не прекратят свою "русофобскую и милитаристскую истерию", то это может привести к негативным последствиям.

Вместе с тем Матвиенко выразила надежду на то, что здравый смысл в Европе восторжествует.

Опасения о том, что европейские страны могут столкнуться с "цивилизованным самоубийством", ранее высказывал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что Европа испытывает трудности с контролем своих границ, а также сталкивается с ограничением свободы слова своих граждан, что представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.

В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил прогноз Владимира Путина о том, что европейские политики "припали к ногам" американского президента Дональда Трампа.