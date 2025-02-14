WSJ: вице-президент США Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией

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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией, если удастся достигнуть успешного соглашения по украинскому конфликту. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По словам Вэнса, администрация американского президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.