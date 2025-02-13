13 февраля, 19:10Политика
Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин является сильным переговорщиком, необходимым для достижения мира на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
"У меня было много встреч с ним в моей прошлой роли в 2010-2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим мирную сделку, то он нам нужен", – передает ТАСС слова главы Североатлантического альянса.
Как заявил Рютте, НАТО никогда не гарантировала Украине членство в Альянсе по итогам мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что на саммите в Вашингтоне Украину действительно обещали принять в НАТО, однако ее членство никогда не согласовывалось как часть мирной сделки.
Ранее генсек Североатлантического альянса высказал мнение, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине. Как считает Рютте, беседа двух лидеров была удачной.
Президенты России и США провели телефонные переговоры вечером 12 февраля. На протяжении 1,5 часа лидеры двух стран обсуждали конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и другие мировые проблемы.
Глава Белого дома заявлял о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. При этом Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа