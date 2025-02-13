Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 15:30

Политика

Лавров назвал разговор Путина и Трампа примером "нормального разговора"

Лавров назвал разговор Путина и Трампа примером "нормального разговора"

Песков заявил, что Путин и Трамп дадут поручения помощникам для начала переговоров

Лаврова поразило "оцепенение" мира после переговоров Трампа и Путина

Курс доллара поднялся выше 91 рубля

Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят мира на Украине

Представители стран ЕС заявили, что они должны участвовать в переговорах по Украине

Курс доллара продолжил падать после телефонного разговора Путина и Трампа

Российские обменники начали закрываться на фоне резкого обвала доллара

Песков заявил, что Путин и Трамп готовы к диалогу и личной встрече

Путин и Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал телефонные переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, отметив, что это был "нормальный элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей".

Лавров выразил надежду, что эта беседа напомнит Западу о важности дипломатии, которую, по его словам, администрация бывшего лидера США Джо Байдена и ее союзники заменили угрозами, санкциями и поставками вооружений Киеву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика