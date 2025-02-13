Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал телефонные переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, отметив, что это был "нормальный элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей".

Лавров выразил надежду, что эта беседа напомнит Западу о важности дипломатии, которую, по его словам, администрация бывшего лидера США Джо Байдена и ее союзники заменили угрозами, санкциями и поставками вооружений Киеву.

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