Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы

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Приглашение президента США Дональда Трампа Владимиром Путиным в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет", – пояснил Песков.

Также нет однозначных договоренностей по поводу визита представителей США в Россию, добавил он.

Трамп и Путин провели телефонный разговор 12 февраля. Он длился полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

По итогу переговоров Трамп заявил, что собирается часто созваниваться с Путиным. Также он добавил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, после чего может последовать еще одна встреча.

Россия уже начала формировать переговорную группу с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, заявил Песков. Он уверен, что разговор президентов является очень важным на фоне отсутствия подобных контактов со Штатами в последние годы.

