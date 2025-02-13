Песков: Россия начала формировать переговорную группу с США по Украине

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Россия начала формировать переговорную группу с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"По мере того, как президентом (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем", – отметил Песков.

Он уверен, что разговор Путина и президента США Дональда Трампа является очень важным на фоне отсутствия подобных контактов в последние годы. Отсутствие взаимодействия между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне вовсе не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования украинского кризиса, подчеркнул Песков.

"Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения о том, чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир", – добавил он.

Поэтому России больше импонирует позиция нынешней администрации США, сказал Песков. Но Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы участвовать в переговорах по решению конфликта.

"Еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне", – ответил он на вопрос, будет ли Китай участвовать в мирных переговорах.

Кроме того, не стоит "забегать вперед" в вопросе территорий, призвал Песков. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.

"Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон – вести диалог в поисках урегулирования", – заключил пресс-секретарь лидера России.

Трамп и Путин провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Затем лидер США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

Президент США добавил, что планирует также встретиться с российским лидером в Саудовской Аравии, после чего может последовать еще одна встреча. При этом Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.

