Песков заявил, что Путин и Трамп готовы к диалогу и личной встрече

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за четыре с половиной года провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, обмен граждан между странами и возможные пути дипломатического урегулирования. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры выразили политическую волю к переговорам и поручили помощникам начать подготовку к личной встрече. В свою очередь, Трамп заявил, что беседа длилась более часа и охватила широкий круг вопросов.

Эксперты отмечают, что такой контакт может повлиять на международную обстановку и снизить уровень напряженности между странами.

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