Путин подписал указ о проведении в Москве конкурса "Интервидение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что конкурс проведут для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Главой оргкомитета "Интервидения" выступит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а пост председателя наблюдательного совета, который утвердит результаты, займет заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Министерство иностранных дел займется продвижением конкурса, а содействие в этом окажет кабинет министров.

Ранее Путин отмечал, что идею конкурса поддержал Китай. В "Интервидении" планируют принять участие около 20 стран.

В российском МИД рассказывали, что приглашения принять участие в "Интервидении" направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС и некоторые государства Латинской Америки. Конкурс должен стать ежегодной площадкой для демонстрации "аутентичной национальной песенной культуры".