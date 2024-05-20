МИД РФ: страны СНГ и Латинской Америки могут поучаствовать в "Интервидении"

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Приглашения принять участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" направили в страны СНГ, БРИКС, ШОС и ряд стран Латинской Америки. Об этом заявили в МИД РФ, передает "Газета.ру".

"Конкурс уже вызвал большой интерес среди зарубежной общественности. К участию приглашены популярные артисты в своих странах", – добавили там.

По данным дипломатического ведомства, мероприятие должно стать ежегодной площадкой для демонстрации "аутентичной национальной песенной культуры". В МИД напомнили, что идею проведения конкурса уже одобрил Владимир Путин.

В прошлом году с такой инициативой выступила министр культуры РФ Ольга Любимова. В марте 2024 года распоряжение о проведении "Интервидения" в России подписал Михаил Мишустин. При этом место действия было изменено с Санкт-Петербурга на Москву.

