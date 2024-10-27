Путин заявил, что КНР поддержала идею РФ о песенном фестивале по типу "Интервидения"

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Китай поддержал идею России о создании международного песенного фестиваля, который был бы аналогичен существовавшему во второй половине XX века "Интервидению", заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Вместе с тем Россия выразила заинтересованность в совместном кинопроизводстве с Китаем, отметил российский лидер. По его словам, Си Цзиньпин сам предложил, чтобы кинематографисты двух государств "поплотнее работали друг с другом".

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о российско-китайском проекте, который будет посвящен общим страницам истории. По мнению российского лидера, зрителей было бы правильно познакомить с этим.

"Но, кроме всего прочего, наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне", – подчеркнул Путин.

Глава государства также обратил внимание, что объединение усилий могло бы привести к созданию "очень хорошего продукта". Россия заинтересована в этом, "потому что китайский рынок очень большой", подчеркнул Путин.

"Это просто очень интересная, полезная и выгодная работа для наших кинематографистов", – резюмировал российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что в период с января по август текущего года объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 4,5%. По его словам, товарооборот между странами продолжает расти, несмотря на неблагоприятные внешние условия. Он добавил, что договоренности, достигнутые в ходе майских встреч в Пекине и саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно осуществляются.