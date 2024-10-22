Путин заявил, что за первое полугодие 2024 года товарооборот России и Китая вырос на 4,5%

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В период с января по август текущего года объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 4,5%. Об этом сообщил Владимир Путин.

"По китайской статистике, есть небольшая разница, но в целом позитивная тенденция сохраняется", – отметил президент.

По его словам, товарооборот между странами продолжает расти, несмотря на неблагоприятные внешние условия. Он добавил, что договоренности, достигнутые в ходе майских встреч в Пекине и саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно осуществляются.

Успешно реализуются совместные инициативы в области энергетики, промышленности, высоких технологий, транспорта и сельского хозяйства, отметил глава государства.

Ранее стало известно, что товарооборот Китая и России за январь – август увеличился на 1,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года, составив 158,469 миллиарда долларов. Так, Китай ввез в РФ товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 0,4%. Поставки из РФ в КНР увеличились на 3,2% и составили 86,558 миллиарда долларов.