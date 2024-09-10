Товарооборот Китая и России за январь-август вырос на 1,9%

Фото: depositphotos/Ruletkka

Товарооборот Китая и России за январь-август увеличился на 1,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года, составив 158,469 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Так, Китай ввез в РФ товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 0,4%. Поставки из РФ в КНР увеличились на 3,2% и составили 86,558 миллиарда долларов.

В августе товарооборот двух государств составил 21,687 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на 11,423 миллиарда долларов, а КНР в РФ – на 10,264 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии на Китай пришлось свыше 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС. Объем взаимной торговли столицы с участниками БРИКС в январе-июне этого года вырос практически на 15%. В структуре общероссийского товарооборота доля Москвы составляет более 40%. На товары промышленных отраслей приходится около 56% в структуре несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ).