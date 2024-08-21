Товарооборот России и Японии в июле 2024 года снизился на 32%

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот России и Японии в июле этого года сократился на 32,47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 70,7 миллиарда иен (около 487 миллионов долларов), пишет ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

По данным ведомства, Япония в июле сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 63,9%, угля – на 80,2%. Кроме того, японская сторона не импортировала нефть из РФ в течение всего месяца.

Одновременно с этим был увеличен импорт рыбы и рыбной продукции из России на 18,8%, а поставки российских зерновых упали на 12,3%. Помимо этого, Япония снизила поставки легковых автомобилей в Россию на 34,3%.

В августе Москва выразила посольству Японии решительный протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России.

В японском парламенте заявили, что отношения Москвы и Токио на данный момент находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время, именно поэтому для их улучшения необходима дипломатия и обмены.