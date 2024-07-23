РФ в ответ на санкционные действия Японии закрывает въезд 13 японским гражданам

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В ответ на санкции со стороны Японии Россия вводит запрет на въезд 13 японским гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ.

Так, под ограничения подпали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, глава Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго, руководитель Shinwa Танака Хироаки и другие.

В ведомстве уточнили, что санкции со стороны Японии связаны со специальной военной операцией.

Между тем с 15 июля Россия приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за инцидента с маяком. Как отметили в МИД РФ, японская сторона обратилась по дипломатическим каналам к Москве с запросом об информации в связи с "отключением света" на маяке, который находится на данном острове. Однако никто из прочих участников судоходства не сообщил о неисправности в этом районе.