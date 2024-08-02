Депутат Судзуки: отношения Японии и РФ наихудшие, поэтому необходима дипломатия

Фото: depositphotos/ruskpp

Отношения Японии и России на данный момент находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время, именно поэтому для их улучшения необходима дипломатия и обмены. Об этом РИА Новости сообщил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, который вернулся на родину после поездки в РФ.

"Я встретился со всеми, принял позицию России, ее мнение и уже передал это японскому МИД. В этом смысле и этот визит сработает", – уточнил он, отреагировав на вопрос о том, удалось ли после его визита добиться прогресса в отношениях двух стран.

Судзуки также указал на то, что многие в Японии поддержали его визит в Россию и считают это правильным.

"В прошлом году шуметь начали те в Партии обновления Японии, кто ничего не понимает во внешней политике и дипломатии. В этот раз пришло понимание, что Россия – это Мунэо Судзуки. И это понимание ширится", – добавил он.

По словам японского депутата, рыбаки в Японии тоже хотят восстановить отношения между Москвой и Токио. Как утверждает Судзуки, они также указывают на то, что проамериканская позиция японского правительства вредит отношениям с Россией.

Ранее японское правительство призвало местных жителей не ездить в РФ на фоне визита Судзуки в Москву. Японский депутат вылетел в Москву 28 июля и пробыл там до 31 июля. В рамках своего визита он должен был встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства.

