МИД РФ указал Японии на недопустимость военной активности у границ России

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Москва выразила посольству Японии решительный протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

"Седьмого августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18–26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации", – указано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что японской стороне указали на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей РФ и подчеркнули, что данная активность рассматривается Москвой как потенциальная угроза безопасности России.

Японии также было выражено предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные проанализируют решение Вашингтона и Токио создать новую структуру объединенного военного командования США и Японии. Он отметил, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений.