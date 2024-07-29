Песков заявил, что военные РФ проанализируют решение США о создании штаба в Японии

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Российские военные проанализируют решение Вашингтона и Токио создать новую структуру объединенного военного командования США и Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не совсем тема Кремля, это скорее тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен", – уточнил он.

До этого японский министр обороны Минору Кихара анонсировал создание рабочей группы между США и Японией для улучшения взаимодействия командования.

Сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений, подчеркнул Песков. Таким образом, по его словам, текущее руководство Японии солидаризировалось с недружественными для Москвы действиями Запада. При этом пресс-секретарь президента опроверг возможную встречу японского депутата Мунэо Судзуки с кем-то по линии Кремля.

Ранее японское правительство призвало местных жителей не ездить в РФ на фоне визита Судзуки в Москву. Японский депутат вылетел в Москву 28 июля и пробудет там до 31 июля. В рамках своего визита он должен встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства.

