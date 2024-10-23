Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны поддерживать глобальную стабильность

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Россия и Китай должны поддерживать глобальную стратегическую стабильность и защищать международную систему. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.

Кроме того, Москве и Пекину следует расширять всестороннее стратегическое взаимодействие, в том числе на международных площадках, добавил глава КНР.

"Будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупными мировыми державами, Китай и Россия должны углублять всестороннюю стратегическую координацию, тесно взаимодействовать и координировать свои действия в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества", – цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

В следующем году исполняется 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и РФ с Китаем необходимо продвигать правильный взгляд на историю этой войны, отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Москва успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на сложную ситуацию в мире. Он призвал продолжать стыковку китайской торгово-инвестиционной инициативы "Один пояс – один путь" и Евразийского экономического союза.

Во время встречи с российским лидером глава КНР также заявлял, что взаимоотношения России и Китая прошли большой путь за последнее 10 лет и имеют беспрецедентный характер, выдержав испытания изменчивой международной ситуации. Путин, в свою очередь, назвал отношения России и Китая образцом международного сотрудничества для современного мира, отметив их равноправный и взаимовыгодный характер.