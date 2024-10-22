Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР приобрели беспрецедентный характер

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Взаимоотношения России и Китая прошли большой путь за последнее 10 лет и имеют беспрецедентный характер. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным на полях 16-го саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

Он отметил, что отношения Москвы и Пекина смогли выдержать испытания изменчивой международной ситуации.

"Мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле", – подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют. Основная цель объединения – обеспечение интересов стран-участниц.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Владимира Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.