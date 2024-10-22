Песков заявил, что сотрудничество в БРИКС не направлено против доллара

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Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и прочих валют, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, основной целью работы стран объединения является обеспечение интересов государств, участвующих в этом формате. Такими словами политик прокомментировал публикацию издания The Economist, посвященную обсуждению якобы плана победы над долларом в ходе саммита БРИКС.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Владимир Путин мог бы нанести удар по доминированию США в мировых финансах в с помощью платежной системы БРИКС. По сведениям журналистов, на саммите объединения российский лидер надеется придать организации вес, предложив создать новую глобальную финансово-платежную систему, которая, помимо прочего, смогла бы защитить Россию и ее союзников от санкций.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. По словам президент РФ, уже 30 стран готовы готовы присоединиться к БРИКС, чтобы в той или иной степени сотрудничать с организацией.

