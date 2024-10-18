Путин заявил, что страны БРИКС работают над своим аналогом SWIFT

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Страны БРИКС работают над организацией обмена финансовой информации между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"Это обмен финансовой информации между центральными банками. Аналог SWIFT, то, что обеспечивает международные расчеты", – подчеркнул Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказывал, что создание в БРИКС единой платформы для взаиморасчетов является вопросом обозримой перспективы. По его словам, уже сейчас для создания подобной платформы ведутся аналитические исследования и есть практические наработки. Замминистра призывал не ставить временные ориентиры, так как объединение разрослось в прошлом году.

Кроме того, дипломат заявлял, что в ШОС уже есть утвержденная с сентября 2022 года дорожная карта по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах.