Володин: от токсичного доллара отказывается не только Россия

Фото: 123RF/irynaustenko

Не только Россия отказывается от токсичного доллара, поскольку доверие к американской валюте подорвано, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал председателя ГД.

Причиной потери доверия стали незаконные санкции, которые вводит Запад, объяснил Володин. Однако он уверен, что ограничительные меры не дадут желаемого эффекта.

"В марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7%. Сегодня она снизилась почти в 5 раз – до 17,8%. Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах – почти в 15 раз", – говорится в его публикации.

Также спикер Госдумы уточнил, что более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах. При этом 95% операций в торговле между РФ и Китаем осуществляется в рублях и юанях, добавил он.

Володин призвал задуматься о безопасности хранения средств в долларах на фоне введенных санкций и "воровства золотовалютных резервов".

По его словам, Вашингтон оказывает политическое давление на другие страны с помощью своей валюты. Это заставляет другие государства, в том числе страны БРИКС, искать альтернативу.

"Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира неизбежна", – резюмировал он.

Ранее американский Минфин объявил о новых санкционных мерах. В ответ на это Мосбиржа сообщила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня.

Экономист Олег Сухарев заявил, что эффект от новых антироссийских санкций Соединенных Штатов продлится недолго, а доллар пострадает.

