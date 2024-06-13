ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России временно отменил утренние торги на Мосбирже, сообщает регулятор на своем сайте.

Торговые сессии на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и на срочном рынке Московской биржи не будут проводиться до 09:50 по московскому времени начиная с 14 июня, добавили в Центробанке. Сообщается, что это правило будет действовать вплоть до отмены данного решения.

12 июня США расширили свои санкции против РФ. Ограничения затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. После этого ЦБ РФ впервые установил официальные курсы американской и европейских валют на основе внебиржевых торгов.

