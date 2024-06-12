Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физлиц и юрлиц

Фото: depositphotos/eabff

Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Среди них – более 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Так, под ограничения попали Казанское опытное КБ, Концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск", Белгородская судоверфь, АО "Мекаминефть", "Дизайн партнер Микрочип", ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, страховая компания "СОГАЗ", "Газпром инвест" и АО "ГОСЗНАК".

Также Вашингтон ввел санкции против Мурманского СПГ, АО "Русгаздобычи", "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", Уралвагонзавода, Институтов РАН Высоких температур и сильноточной электроники, НИИ прикладной химии, ГТ "Морстрой", КБ "Луч", "Киров-Энергомаша" и 7 российских судов для перевозки СПГ.

Аналогичные ограничения введены против главы Гагаузии Евгении Гуцул, общероссийского "Движения первых", Омского научно-исследовательского института приборостроения, НПО "Искра" и "Импульс", АО "Русские электрические двигатели", "Новатэк СПГ Топливо Кашира", АО "Золото Селигдара" и ассоциации ралли "Шелковый путь".



В санкционные списки вошли Муромский машиностроительный завод, Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, АО "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", "Уралредмет", АО "Большегрузная техника", Амурский металлургический комбинат, Балтмаш и Уральская металлообрабатывающая компания.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Госдеп и Минфин США ввели санкции против 300 физических и юридических лиц за якобы помощь России в СВО.



Ранее американские санкции коснулись 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов. Также под ограничениями оказались Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, автозавод "Урал", Волгоградский тракторный завод, Ярославский моторный завод, Брянский автозавод и завод по производству электроники "Протон".

