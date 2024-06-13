Эксперт Остапкович исключил критический взрыв курса доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россиянам не стоит торопиться в обменники после новых санкций США в отношении Мосбиржи. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее США расширили санкции против РФ. Ограничения, в частности, затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. С четверга, 13 июня, на площадке приостановили торги американским долларом, евро и гонконгским долларом, перенеся их на внебиржевой рынок.

По мнению Остапковича, россиянам не стоит переживать из-за сложившейся ситуации.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Население пострадает меньше всего, потому что и счета долларовые останутся нетронутыми, и торговля в банках будет, покупка и продажа. Проблемы могут возникнуть для экспортеров и импортеров, которым нужна валюта.

Вместе с тем специалист посоветовал пока воздержаться от обмена валюты. "Бежать сейчас покупать доллары не имеет смысла, потому что сегодня некоторые мелкие банки ставят чуть ли не 200 рублей за доллар. Ситуация в течение 10 дней должна потихоньку угомониться", – подчеркнул экономист.

Остапкович не исключил, что курс доллара может подрасти, особенно на начальном этапе. Однако критического взрыва ждать не стоит, считает он.

Эксперт отметил, что Мосбиржа не первый раз приостанавливает торги по валютам из-за санкций. В 2022 году это произошло со швейцарским франком. "У нас уже происходил такой процесс, и мы вышли из него. Наверняка и здесь что-то придумают и найдут выход", – считает специалист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Возможность того, что это случится, была просчитываема. Поэтому я думаю, что Центральный банк уже протестировал ситуацию. Тем более что ранее были введены санкции против санкт-петербургской биржи. Я думаю, что у ЦБ есть методологический пакет, как выходить из этого положения.

Ранее в Госдуме допустили, что после введения санкций Мосбиржа будет искать новый формат работы с долларами. Такое мнение выразил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. например, по словам парламентария, Мосбиржа должна торговать не долларами, а обозначениями доллара.

