ЦБ РФ: приостановка торгов гонконгским долларом вызвана его привязкой к доллару США

13 июня, 08:25Экономика
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Решение о приостановке торгов гонконгским долларом было принято с целью сократить риски для финансового рынка. Об этом сообщает Центробанк РФ.
"Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются", – приводит заявление регулятора сайт "Аргументы и факты".
Вместе с этим в ЦБ отметили, что санкции против Мосбиржи не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. В связи с этим баланс на валютном рынке остается неизменным.
С 13 июня ЦБ приостановил торги гонконгским долларом. Помимо этого, регулятор изменил время начала торговой сессии на Мосбирже. Они начнутся в 09:50.
В этот день Мосбиржа не будет проводить торги с долларом и евро. Решение об этом приняли в связи с новыми антироссийскими санкциями США.
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