Банк России приостановил торги гонконгским долларом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. Об этом сообщается в телеграм-канале Банка России.

Также ЦБ изменил время начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг, 13 июня, сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 09:50 по московскому времени.

Ранее Минфин США объявил о новых санкциях, которые затронули свыше 300 физических и юридических лиц в РФ, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. В частности, под ограничительные меры подпала Мосбиржа.

Позже Мосбиржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня. Так, на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с американской и европейской валютами.