Депутат ГД Делягин: Мосбиржа может ввести новый формат работы с долларами

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На Мосбирже могут ввести новый формат работы с долларами после введения американских санкций. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

"Поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Я думаю, что просто некоторое время понадобится", – отметил он.

К примеру, депутат предположил, что Мосбиржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а некоторым обозначением этой валюты. Также бирже следует прописать новый регламент либо же переместить торги на другую площадку, добавил Делягин.

Ранее американский Минфин объявил о новых санкционных мерах. Они затронули свыше 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. В частности, под ограничительные меры подпала Московская биржа.

Позже Мосбиржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня. Так, на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с американской и европейской валютами.