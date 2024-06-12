Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против "Совкомфлота"

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Евросоюз предложил ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", которая занимается перевозками нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, ограничительные меры потребуют одобрения всех членов ЕС, в связи с чем планы могут поменяться. Также Евросоюз предложил ввести санкции в отношении 13 российских судов, которые, как заявляется, перевозят товары и технологии, якобы использующиеся в секторе обороны и безопасности.

В феврале этого года США ввели санкции против компании "Совкомфлот", а также 14 судов, перевозящих сырую нефть. По словам замминистра финансов США Уолли Адейемо, американское ведомство хочет ввести дополнительные ограничения, чтобы ужесточить ценовой потолок на российскую нефть.

В марте оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries отказался от поставок российской нефти танкерами "Совкомфлота".