Страны ОПЕК+ продлят добровольные сокращения добычи на 1,66 млн б/с на 2025 год

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Несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, продлят срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объеме 1,66 миллиона баррелей в сутки на весь 2025 год. Об этом сообщается на сайте Саудовского агентства печати.

Также эти страны продлят срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца сентября 2024 год.

Ранее вице-премьер России Алексей Новак сообщал, что РФ сократит добычу и экспорт нефти на 471 000 баррелей в сутки во втором квартале 2024 года вместе с рядом стран ОПЕК+.

В марте Владимир Путин заявлял о риске потери рынков в связи с тем, что добыча нефти в России в рамках ОПЕК+ сокращается, но в других странах растет. Президент РФ подчеркнул, что поддерживает работу, которая идет в рамках сделки. ОПЕК+ помогает удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета, заключил Путин.