Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале – Новак

Фото: 123RF/zhengzaishanchu

Россия сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Новак, это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, которое было объявлено в апреле 2023 года и продлится до конца 2024 года. В апреле сокращение добычи России составит 350 тысяч баррелей в сутки, а

экспорт – 121 тысячи баррелей в сутки.

Сообщается также, что сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года. Таким образом Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.

Ранее стало известно, что российское правительство с 1 марта по 31 августа текущего года вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. Эти решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, который связан с весенними полевыми работами.