РФ в этом году сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 4–5%

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В этом году РФ поставит в Европу не более 4–5% от общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40–45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4–5%", – рассказал он.

По словам Новака, основными партнерами России в текущих реалиях стали КНР и Индия. Вице-премьер уточнил, что доля общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов в Китай выросла примерно до 45–50%, а в Индию – до 40%.

Он также отметил, что раньше Россия почти не поставляла нефть в Индию, а значительный рост поставок произошел за последние 2 года.

Ранее в The Financial Times выяснили, что по новым правилам Евросоюза Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды. Соответствующие нормы могут содержаться в новом европейском пакете антироссийских санкций.

В первую очередь правила распространятся на танкеры, следующие транзитом через воды Дании с отсутствующей западной страховкой. Страна сможет проверять суда, которые покажутся ей представляющими угрозу для экологии, уточняли СМИ.



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