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Россия может заработать на запрете на экспорт СПГ, который ввел президент США Джо Байден. Такое мнение высказал обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.

"В конечном счете на этом может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ", – считает он.

По мнению Новака, "пророссийское" решение американского главы связано с желанием Белого дома понравиться левым избирателям – так, в США недавно был опубликован доклад, из которого следует, что экспорт СПГ из Штатов в Европу оказался вреднее для окружающей среды, чем сжигание угля.

При этом Россия, уточняет журналист, уже подготовила ряд проектов, связанных с сжиженным газом. В их число входит запланированное на следующий год строительство крупного терминала в Мурманске.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Байден помог России своим запретом на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. По его словам, американские власти пошли на такое решение из-за ситуации с изменением климата. Круз назвал подобный ход "субсидией Путину от Байдена", поскольку теперь Европе придется покупать газ у Москвы вместо Вашингтона.



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