В МИД сравнили попытки ЕС по ограничению закупок СПГ из РФ с выстрелом себе в ногу

Фото: 123RF/igorspb

Действия Евросоюза (ЕС), которые направлены на ограничение по закупке сжиженного природного газа (СПГ) из России, могут закончиться серьезным ростом стоимости на эту продукцию, что для Брюсселя станет равносильным выстрелу себе в ногу. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

"Отказ от сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения", – объяснил он, добавив, что таким образом ЕС просто будет необходим газ.

Так, Студенников в качестве примера назвал Бельгию, которая импортирует до 80% энергоносителей. В связи с этим он напомнил, что многие энергокомпании в Европе до сих пор рассматривают поставки газа из РФ в качестве варианта диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от СПГ США.

Ранее Студенников сообщил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении. При этом, по его словам, в 2022 году РФ заняла второе место после США в качестве импортера природного газа за счет поставок СПГ.

До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе проводят искусственное разрушение спроса на газ. Как он утверждает, подобные действия практически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.



Запасы газа в Европе превышают его потребность – СМИ