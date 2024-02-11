Поставки СПГ из России во Францию за 2023 год выросли на 41% – МИД

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

По его словам, в 2022 году РФ заняла второе место после США в качестве импортера природного газа за счет поставок СПГ.

"В январе–сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41 процент", – приводит его слова РИА Новости.

Студенников добавил, что основным пунктом приема для российских поставок сжиженного газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань. За 2022 год в этот терминал поступило 1,68 миллиарда кубических метров газа.

Ранее стало известно, что РФ экспортировала в Китай 8 миллионов тонн СПГ в прошлом году. Этот показатель стал на 23% больше, чем в 2022 году. РФ заняла третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в КНР. а стоимость экспорта составила 5,2 миллиарда долларов. На первое и второе место встали Австралия (24,2 миллиона тонн) и Катар (16,7 миллиона тонн).

До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. По его словам, эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.