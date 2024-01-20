В Китае заявили о росте поставок СПГ из РФ в 2023 году

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РФ экспортировала в Китай 8 миллионов тонн СПГ в прошлом году. Это стало на 23% больше, чем в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно информации, РФ заняла третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в страну. Стоимость экспорта составила 5,2 миллиарда долларов. На первое и второе место встали Австралия (24,2 миллиона тонн) и Катар (16,7 миллиона тонн).

В декабре прошлого года РФ поставила Китаю 519 тысяч тонн СПГ, добавляется в сообщении.

До этого сообщалось, что Финляндия готовится запретить импорт российского СПГ с 2025 года. Законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа будут подготовлены уже в этом году.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Он уверен, что эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.