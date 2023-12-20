Чехия и Словакия попросили Брюссель сохранить поставки нефти из РФ

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Чехия и Словакия просят Евросоюз сохранить возможность поставок российской нефти, рассказал глава "Транснефти" Николай Токарев.

"И Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников", – объяснил он в эфире "России 24".

Токарев отметил, что Прага имеет договоренности о поставках нефти из Триеста, однако этого количества не хватает. Он уверен, что обе страны не смогут без российской нефти.

Ранее Владимир Путин подписал указы, по которым иностранные нефтегазовые компании Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон собирается сделать все возможное для того, чтобы к концу десятилетия доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое.



Доходы России от продажи нефти стали расти