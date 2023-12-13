ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

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ОПЕК сохранила ожидания роста спроса на нефть в текущем году на 2,46 миллиона баррелей в сутки – до 102,11 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет организации.

Что касается следующего года, прогноз тоже остался прежним – повышение спроса на 2,2 миллиона баррелей в сутки – до 104,4 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК считают, что рост мирового ВВП в 2024 году положительно отразится на спросе.

6 декабря мировые цены на нефть ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже 76 долларов впервые с 6 июля.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась до 75,8 доллара за баррель (-1,81%). При этом январские фьючерсы на нефть марки WTI торговались по 70,74 доллара за баррель (-2,18%).



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