Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 6 июля

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Мировые цены на нефть днем 6 декабря ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже 76 долларов впервые с 6 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В 17:05 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась до 75,8 доллара за баррель (-1,81%), опустившись впервые с начала июля ниже 76 долларов.

Тем временем январские фьючерсы на нефть марки WTI торговались по 70,74 доллара за баррель (-2,18%).

Баррель нефти Urals в ноябре стоил в среднем около 73 долларов при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 83,12 доллара.

В министерстве финансов РФ уточнили, что за прошлый месяц нефть Urals упала в цене на 10,6%. При этом средняя цена в январе – ноябре текущего года сложилась в размере 62,89 доллара за баррель.