01 декабря, 15:05Экономика
Баррель нефти Urals в ноябре стоил около 73 долларов
Фото: depositphotos/carloscastilla
Баррель нефти Urals в ноябре стоил в среднем около 73 долларов при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 83,12 доллара. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства финансов России.
"Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 года сложилась в размере 72,84 доллара за баррель, что в 1,095 раза выше, чем в ноябре 2022 года (66,47 доллара за баррель)", – сообщается в публикации.
В ведомстве уточнили, что за прошлый месяц нефть Urals упала в цене на 10,6%. При этом средняя цена в январе – ноябре текущего года сложилась в размере 62,89 доллара за баррель.
В конце октября фьючерсы на Brent не смогли закрепиться на уровне 90 долларов за баррель и колебались в коридоре 87–90 долларов за баррель.
Частный инвестор Федор Сидоров сообщал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность. Эксперт отметил, что конфликт настолько "тревожит ключевых игроков, что цены реагируют даже на мелкие инфоповоды, связанные с повесткой".
В конце ноября фьючерс на Brent с поставкой в январе уже торговался по 82,87 доллара.
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