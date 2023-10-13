Аналитик спрогнозировал повышение цены на нефть до 100 долларов к концу года

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До конца 2023 года стоимость одного барреля нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов. Такой прогноз дает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с "Газетой.ру".

Рост цен будет связан с дефицитом нефти на мировом рынке из-за снижения объемов добычи в России в Саудовской Аравии. Особый рост спроса на топливо отмечается со стороны стран Азии и Ближнего Востока, в частности – Китая и Индии, считает эксперт.

"В этих условиях цена закрепится на уровне 90–100 долларов за баррель, даже ближе к 100 за баррель", – указал Юшков.

Однако такая ситуация будет актуальна в случае, если Иран, еще один производитель нефти, не будет втянут в палестино-израильский конфликт, заключил он.

Эксперты считают, что важным рыночным фактором сейчас является разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке. На прошлой рабочей неделе, с 2 по 6 октября, стоимость нефти упала с 92 до 84 долларов за баррель. При этом 9 октября она резко подорожала. 13 октября цена нефти Brent превысила 89 долларов.

Ранее стало известно, что российская нефть торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель в обход утвержденного Западом потолка цен на этот ресурс из РФ.





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