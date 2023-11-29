Цена нефти марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель впервые с 15 ноября

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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов превысила 83 доллара за баррель впервые с 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В 15:28 по московскому времени нефть выросла в цене до 83,06 доллара за баррель (+ 1,71%). К 16:20 фьючерс на Brent с поставкой в январе торговался по 82,87 доллара (+1,48%).

Между тем нефть марки WTI торговалась по 77,75 доллара (+1,58%).

До этого фьючерсы на Brent не смогли закрепиться на уровне 90 долларов за баррель и продолжают колебаться в коридоре 87–90 долларов за баррель. Частный инвестор Федор Сидоров сообщал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность.



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