Экономист заявил, что нефтяной рынок находится под контролем России и Саудовской Аравии

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Россия и Саудовская Аравия как два государства-нефтепроизводителя совместно контролируют цены на нефть. Об этом заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в своей статья для издания Strategist.

Он обратил внимание на то, что ранее РФ и Саудовская Аравия уже успешно добились снижения добычи нефти в рамках картеля ОПЕК+ для того, чтобы стабилизировать рынок.

Кроме того, отметил Сайкал, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с Пекином и Москвой. Так, его страна получила приглашение в объединение БРИКС, а также наблюдаются тенденции к присоединению к Шанхайской организации сотрудничества.

У бен Салмана также сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным. В частности, по мнению профессора, он по-дружески общался с президентом России на саммитах G20.

Таким образом, пока интересы РФ и Саудовской Аравии сходятся, стоимость нефти вряд ли упадет в скором времени, заключил Сайкал.

Ранее аналитик спрогнозировал, что до конца 2023 года стоимость одного барреля нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов. По его словам, рост цен будет связан с дефицитом нефти на мировом рынке из-за снижения объемов добычи в России в Саудовской Аравии.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах. Он уточнил, что в большей степени это рубли, юани, дирхамы и рупии.

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